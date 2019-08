Die FPÖ nimmt ihren Ex-Obmann an die Kandare: Kommentare auf der Seite "HC Strache" sind nur mehr in Absprache erlaubt. Hier die Hintergründe zur Causa.

© (c) APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK (ATTILA KISBENEDEK)

Wer auf „HC Strache“ klickt, der begegnet Norbert Hofer – das ist das äußere Zeichen jener „Facebook-Revolution“, die sich in der FPÖ ereignet hat. Denn die zugriffsstarke Facebook-Seite „HC Strache“ mit ihren fast 800.000 Followern wird nicht mehr vom ehemaligen Vizekanzler gleichen Namens mit Inhalten beschickt – zumindest nicht mehr von ihm allein.

Wie Parteikreise nach und nach einräumten, muss Strache ab sofort alle Inhalte, die er auf dieser Seite veröffentlichen will, zuvor mit der FPÖ absprechen. Mehr noch: Er braucht die Genehmigung eines parteieigenen Social-Media-Teams. Und dieses Team liefert jetzt vermehrt Inhalte des amtierenden FPÖ-Obmanns Norbert Hofer auf die Strache-Seite. So nahm Hofer gestern in einem Video zum Brandanschlag auf das niederösterreichsche FPÖ-Büro Stellung.