Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Will die jetzige Kartfreitags-Regelung nicht akzeptieren: Bischof Michael Bünker © APA/GEORG HOCHMUTH

Kardinal Christoph Schönborn hat am Karfreitag appelliert, die Karfreitagsdebatte sinnvoll zu nützen. "Wenn die heftige Debatte um den Karfreitag auch ein Gutes hat, dann wohl dies, dass sie hoffentlich dazu beiträgt, über den tieferen Sinn des Karfreitags wieder stärker nachzudenken", sagte Schönborn.

Der Tod Jesu am Kreuz sei tatsächlich der Moment, "von dem wir glauben, dass er die Erlösung der Menschheit ist". Wenn Jesus am Kreuz gebetet hat, "Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun", dann habe er das nicht nur für die getan, die ihn kreuzigten, sondern Jesus habe damit für alle Menschen die Vergebung erbeten, betont der Kardinal laut Kathpress.

Kein Feiertag für niemanden

Kein Feiertag für niemanden - das ist das, was aus der Klage gegen die Karfreitagszulage der Evangelischen und Altkatholiken, für die der Karfreitag bisher ein Feiertag herausgekommen ist. Man kann einen der ohnehin zustehenden Urlaubstage, die normalerweise einvernehmlich mit dem Arbeitgeber vereinbart werden, erzwingen, als "persönlichen Feiertag", doch davon machten nur wenige Gebrauch. In verschiedenen Ländern und Gemeinden wurde wie bisher allen freigegeben, zumindest der halbe Tag. Auch die Bundesregierung nahm heute überwiegend frei.

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker ist froh, dass zumindest nicht der halbe Feiertag ab 14 Uhr herausgekommen ist, der hätte nämlich bedeutet, dass viele die vormittäglichen Gottesdienste nicht hätten besuchen können. Im Interview mit dem Morgenjournal erklärte Bünker, dass die evangelische Kirche die aktuelle Regelung weiter bekämpfen werde. Man werde den Verfassungsgerichtshof anrufen, das sei beschlossen worden, und zwar noch im Laufe des Mai.

Nur noch 13 Feiertage für alle Die gesetzlichen Feiertage sind in Österreich im Arbeitsruhegesetz aufgezählt - seit der Streichung des Karfreitags für Angehörige der evangelischen Kirchen AB und HB, der Altkatholischen Kirche und der Evangelisch-methodistischen Kirche gibt es 13 gesetzliche Feiertage für alle Arbeitnehmer. 1. Jänner (Neujahr)

6. Jänner (Heilige Drei Könige)

Ostermontag

1. Mai (Staatsfeiertag)

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

Fronleichnam

15. August (Mariä Himmelfahrt)

26. Oktober (Nationalfeiertag)

1. November (Allerheiligen)

8. Dezember (Mariä Empfängnis)

25. Dezember (Weihnachten)

26. Dezember (Stephanstag) Die Landesfeiertage zu Ehren der jeweiligen

Landespatrone sind keine gesetzlichen Feiertage: An diesen haben nur

die Schüler frei und teilweise Ämter und Behörden geschlossen. Der 24. und der 31. Dezember sind in vielen Kollektivverträgen als ganzer oder halber Feiertag geregelt.

Opfer kapitalistischer Überlegungen

Es sei grundsätzlich zu hinterfragen, wie es geschehen könne, dass die Frage religiöser Feiertag kapitalistischen Überlegungen zum Opfer fallen könne. Durch die Streichung des Feiertags und die Einführung eines "persönlichen Feiertags" für alle, der als Urlaubstag zu nehmen ist, werde "die öffentliche Religionsausübung radikal

individualisiert und privatisiert", hatte Bünker schon tags zuvor erklärt. Was die Diskussion gebracht habe: Eine neue, gemeinsame Besinnung auf die Bedeutung des Karfreitags.

Der Karfreitag wolle auch den Blick öffnen für jene Menschen, die heute unter Ungerechtigkeit leiden, die schweres Leiden zu tragen haben und die von Krieg und Gewalt bedroht sind, so Bünker: "Wir sollen das Leiden nicht wegschieben und übersehen, wir sollen es auch nicht selbst vergrößern, sondern wir sollen alles tun, was möglich ist, um es zu verhindern."

Friedlicher Protest der Kirchen

Die Kirchen treffen heute Mittag in der Wiener Innenstadt zu einem friedlichen Protest zusammen, die SPÖ beendete am Gründonnerstag ihre Aktion "Karfreitag für alle", nachdem sie eine Woche lang mobilisiert hatte. "Die

Regierung hat den Menschen den freien Karfreitag genommen. Während sich Kurz, Strache und Co. am Karfreitag Urlaub gönnen, müssen die ÖsterreicherInnen arbeiten. Ein klarer Beweis, dass die Interessen der Menschen für ÖVP und FPÖ nichts zählen. Ihnen geht es nur um die Wünsche der Großkonzerne und der Wirtschaft", kritisiert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Parteigeschäftsführer Thomas Drozda erinnerte einmal mehr daran, dass die Bundesregierung mit Kanzler Sebastian Kurz und Minister Gernot Blümel den Österreichern eigentlich versprochen hatte, "niemandem etwas wegnehmen zu wollen".

Österreicher fallen um zwei Feiertage um

Die Österreicher fallen heuer um zwei Feiertage um, weil diese auf einen Sonntag fallen. Es sind dies der 6. Jänner und der 8. Dezember. Außerdem ist der 26. Oktober ein Samstag und damit für viele Beschäftigten auch kein zusätzlicher freier Tag. Darauf hat am Karfreitag Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl aufmerksam gemacht und einen Ausgleich für diese verfallenden Feiertage verlangt.

Für AK Präsidentin Renate Anderl ist der Umstand, "ass die Regierung den ArbeitnehmerInnen einen freien Tag zusätzlich nicht gönnt, völlig unverständlich" - schließlich arbeiteten Vollzeitkräfte hierzulande laut EU-Statistikbehörde Eurostat jährlich um eine ganze Woche und zwei Tage mehr als etwa im exportstarken

Deutschland. "Wir werden uns daher auch weiter für eine Verkürzung der Arbeitszeit einsetzen, etwa in Form einer leichteren Erreichbarkeit

der sechsten Urlaubswoche."