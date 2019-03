Fünf vor zwölf in Sachen Klima

„Nie zuvor in der Geschichte ist es vorgekommen, dass Erwachsene die Zukunft, ja das Überleben ihrer Kinder und Enkelkinder so leichtfertig aufs Spiel gesetzt haben", sagt Ernst Ulrich von Weizsäcker. © EPA

Mit diesem Text begründen die mehr als 700 Erstunterzeichner die Unterstützung der Demos am "Friday for Future", dem sich heute auch Tausende Schülerinnen und Schüler in Österreich anschließen: