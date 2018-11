Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

NATIONALRAT: Bereits Mitte Juli gab's Proteste im Plenum © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Die abermalige Sondersitzung wird laut dem Pressedienst der Parlamentsdirektion am Freitag, dem 16. November 2018, über die Bühne gehen. Auf Verlangen der SPÖ wird unter dem Titel "Das neue Arbeitszeitgesetz in der Praxis: keine Freiwilligkeit, weniger Lohn, weniger Freizeit - lernen Sie aus Ihren Fehlern, Herr Bundeskanzler!" über das Thema debattiert.

Die Sitzung beginnt um 09.00 Uhr. Erwartet wird ein Dringlicher Antrag an die Bundesregierung. Die Diskussion darüber startet um 12.00 Uhr.

Zuletzt hatte auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen die überhastete Umsetzung des 12-Stunden-Tags ohne Einbindung relevanter Gesprächspartner kritisiert. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hat diese Kritik an der Arbeitszeitflexibilisierung unterdessen zurückgewiesen. "Die flexiblen Arbeitszeiten wurden von der alten Regierung unter intensiver Einbeziehung der Sozialpartner diskutiert und es ist zu keiner Lösung gekommen." Daher sei es wichtig gewesen, hier zu einer Entscheidung zu kommen, sagte Schramböck in einer Stellungnahme am Samstag.