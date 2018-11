Kleine Zeitung +

BVT-AUSSCHUSS Opposition will Gegenüberstellung von Gridling und Goldgruber

Die SPÖ will nach gegensätzlichen Aussagen eine gleichzeitige Befragung im Ausschuss. Der BVT-Chef sieht ein getrübtes Verhältnis zum Innenminister, will aber seinen Vertrag "so gut wie möglich" erfüllen. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten hingegen sei nach wie vor tadellos.