Von wegen „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“. Politiker stehen eher auf dem Standpunkt, dass viel reden Segen bringt. Vielleicht nicht unbedingt im Austausch mit kritischen, unabhängigen Journalisten, aber dafür umso mehr, wenn bezahlte Mitarbeiter die zahmen Fragen wie Hölzchen werfen. Kanzler Christian Stocker ist wahrlich nicht der erste, aber dafür der bislang letzte heimische Spitzenpolitiker, der sich mit dem Podcast „Am Ballhausplatz“ sein eigenes Medium schafft.

Im Wahlkampf talkte SPÖ-Chef Andreas Babler mit „Mit Herz und Hirn“, während sich der damalige Kanzler Karl Nehammer, wie immer streng jovial, unter dem Motto „Karl, wie geht‘s?“ von einem Profi befragen ließ. Auf „BMF.Geldanschauung“ sprechen Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) über „Steuern, Staat und Sinn“.

In der ersten Folge seines Podcasts berichtet Stocker von seinen Erlebnissen in Indien. Der bevölkerungsreichsten Volkswirtschaft der Welt stattete er gerade erst samt großer Wirtschaftsdelegation einen Besuch ab. Der Kanzler blieb dabei seinem Stil treu: Einen Herzinfarkt vor Aufregung muss hier keiner befürchten. In der zweiten Folge ist bei „Am Ballhausplatz“ Spitzendiplomat und Sonderbeauftragter Peter Launsky-Tieffenthal zu Gast.