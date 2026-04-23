Die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) wird zwar erst am 10. Juni stattfinden, doch schon diese Woche muss jener Kuchen gebacken werden, der danach auf die einzelnen Ministerien verteilt und innerhalb dieser Ressorts weiter gestückelt wird. Dieser Prozess dauert. Bei der Budgetrede muss dann jede einzelne Ausgabe eingebucht sein. Deshalb drängt jetzt bereits Zeit.

Eine Einigung der drei Regierungsparteien in den großen Fragen hätte ursprünglich am Sonntag bei einem Gipfel der Parteichefs von ÖVP, SPÖ und Neos erfolgen sollen. Beate Meinl-Reisinger verschob dafür eine Dienstreise nach Äthiopien. Durch den Tod des Vaters von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) wurde die Runde erst auf Dienstag vertagt, am Mittwochabend traf man einander aber erneut, um trotzdem ohne Einigung auseinander zu gehen. Marterbauer drängt auf ein verbindliches Arrangement noch diese Woche.

Zwei Milliarden mehr Konsolidierung?

Es geht dabei vor allem um die Frage, wie viel eingespart werden soll. Marterbauer berechnete auf Basis der Wifo-Konjunkturprognose zwei bis zweieinhalb Milliarden Euro zusätzlich. Damit würde die Republik im Jahr 2028 das Defizit auf die von der EU erlaubten drei Prozent vom BIP drücken können, so die Rechnung des Finanzministers. Große Sprünge wären in diesem Fall jedoch nicht möglich. Genau das wollen aber ÖVP und Neos. Sie beharren auf einer Lohnnebenkostensenkung, wie sie im Regierungsprogramm vorgesehen ist. Wenn nicht 2027, dann zumindest 2028.

Im Koalitionsvertrag steht dieses Vorhaben unter Budgetvorbehalt. Zumindest ist das aus der politischen Prosa und dem Zusatz „abhängig von der konjunkturellen und budgetären Entwicklung“ zu deuten. Ein Prozent weniger Lohnnebenkosten würde aber eine zusätzliche Konsolidierung von rund zwei Milliarden Euro verlangen. Die SPÖ ist nicht aus Prinzip dagegen, weniger Abgaben auf Arbeit sind auch Wunsch der Sozialdemokraten. Der strittige Punkt ist die Gegenfinanzierung.

Pensionen doch wieder Thema

Wie aus Verhandlerkreisen zu hören ist, haben die Neos die ÖVP davon überzeugen können, dass auch wieder die Pensionisten einen Beitrag leisten sollen. Wie alle anderen Gruppen auch. Das hatte der Kanzler bei seiner Indien-Reise noch kritisch gesehen, doch offenbar ist der Wunsch nach einer Lohnnebenkostensenkung parteiintern größer. Bei dem von Marterbauer vorgelegten Konsolidierungspfad wäre eine volle Abgeltung der Inflation für die Pensionisten theoretisch drin, bei einer Lohnnebenkostensenkung nicht – außer man erhöht die Einnahmen dramatisch.

Eine von den Roten vorgeschlagene Anhebung der Körperschaftssteuer lehnen jedoch ÖVP und Neos ab. Einnahmenseitig wäre auch der Familienbonus Plus, er macht 1,7 Milliarden Euro aus. Eine Redimensionierung dieser Steuerentlastung, die nie gegenfinanziert war, ist möglich. Dass sich die Gespräche gerade zuspitzen, ist auch dem Umstand zu entnehmen, dass Informationen herausdringen. Das ist fast immer Teil von Budgetverhandlungen.

Leisten können sich die Regierungsparteien eine Verschiebung des Budgets auf Herbst oder gar ein jähes Ende ihres gemeinsamen Wirkens ohnehin nicht. Mit einer Einigung ist also zu rechnen: Es wird wohl ein größeres Konsolidierungsvolumen, aber vielleicht nicht um volle zwei Milliarden allein für die Lohnnebenkostensenkung. Sie muss aber spürbar sein. Alle werden beitragen, Arbeitnehmer ebenso wie Unternehmen, jedenfalls besonders gewinnstarke wie Banken. Und wohl auch die Pensionisten, wobei im Pensionstopf auch andere Ausgaben zu finden sind wie die Kuraufenthalte. Sie machen 1,4 Milliarden Euro pro Jahr aus. Noch wird aber verhandelt, mit weißem Rauch ist spätestens am Wochenende zu rechnen.