Für Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sind die seit Monaten sinkenden Asylzahlen im Land eine Bestätigung des „eingeschlagenen Kurses mit Kontrollen und internationaler Zusammenarbeit“. Auch ein Blick auf die Aufgriffe nach illegalen Grenzübertritten im Burgenland offenbart, dass sich die Lage geändert hat. Während im ersten Halbjahr (bis Mitte August) lediglich 760 Aufgriffe verzeichnet wurden, waren es im Vergleichszeitraum des Vorjahres 15.830. Asylunterkünfte werden geschlossen.

Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Denn während die Asylzahlen zurückgehen, kommen weiter monatlich hunderte Menschen in Österreich an, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Ihre Unterbringung stellt den Bund vor eine große Herausforderung. Vor allem deshalb, weil zahlreiche Bundesländer wenig Motivation für eine Übernahme an den Tag legen und Wien den Großteil der Betreuungslast alleine schultert. Ein Missstand, den der Innenminister nicht unter den Tisch fallen lassen darf.