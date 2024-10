Also sprach der Bundespräsident: „Bisher war es üblich, dass die stimmenstärkste Partei den Auftrag zur Bildung einer neuen Bundesregierung erhält. Aber dieses Mal ist ein unüblicher Fall eingetreten.“ Denn, so Alexander Van der Bellen in seiner lange erwarteten Stellungnahme nach den Einzelgesprächen mit allen Vorsitzenden der Parlamentsparteien: „Es ist neu, dass es einen Wahlsieger gibt, mit dem keine der anderen Parteien zusammenarbeiten will.“

Die Rede ist natürlich von FPÖ-Obmann Herbert Kickl, der nach den Wahlen klargestellt hat: Eine Regierungsbeteiligung der FPÖ werde es nur mit ihm als Kanzler geben. Doch genau das ist für ÖVP, SPÖ, Neos und Grüne ein sprichwörtliches rotes Tuch. Und auch von Van der Bellen ist bekannt, dass er Kickl als nächsten Kanzler gerne verhindern möchte.

„Meinen wirklich alle, was sie sagen?“

Indem der Bundespräsident die drei Vorsitzenden der größeren Parteien, also Kickl, ÖVP-Chef Karl Nehammer sowie SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler auffordert, noch einmal miteinander Gespräche zu führen, ob diese auch „wirklich meinen, was sie sagen“, macht Van der Bellen Druck auf die zentralen Akteure, sehr früh sehr deutlich Farbe zu bekennen. Das zielt in erster Linie auf FPÖ und ÖVP: Erstere muss erklären, wie ernst es ihr als Wahlsieger mit ihrem Regierungsanspruch ist. Und die ÖVP muss sich zwischen SPÖ und FPÖ als bevorzugten Koalitionspartner entscheiden. Und das bis Ende kommender Woche. Denn bis dahin erwartet sich das Staatsoberhaupt Klarheit für das weitere Vorgehen: „Was wir nämlich nicht brauchen, sind leere Kilometer.“

Van der Bellen hat sich mit diesem Vorgehen für einen vertretbaren Mittelweg entschieden: Er respektiert damit den Wahlsieg der FPÖ und gibt deren Chef Herbert Kickl eine weitere Chance, Partner für eine Zusammenarbeit zu finden. Allerdings ist diese Chance mit einem Ablaufdatum versehen: gelingt dies nicht bis Ende der nächsten Woche, wird die FPÖ wohl aus dem Spiel sein und der Bundespräsident ÖVP und SPÖ mit vertiefenden Gesprächen für die Bildung einer Regierung beauftragen.

Doch ganz aus dem Spiel werden die Freiheitlichen auch dann nicht sein: Gelingt keine Einigung zwischen Türkis und Rot sowie einem allfälligen dritten Partner, könnte Kickl wieder zurück ins Spiel kommen. Oder es kommt zu Neuwahlen. Aus heutiger Sicht wohl ein Alptraumszenario für ÖVP wie SPÖ.