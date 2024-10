Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag die Gespräche mit den Obleuten der im Nationalrat vertretenen Parteien abgeschlossen hat, wird er sich am Mittwoch ab 13.00 Uhr zu seinem weiteren Vorgehen äußern. Van der Bellen könnte einer Partei einen Regierungsbildungsauftrag erteilen oder die Parteien erst sondieren lassen.

Um 14.30 Uhr ist ein weiterer innenpolitisch brisanter Livestream angekündigt. Der PR-Berater Rudolf Fußi will nach dem bescheidenen Ergebnis der SPÖ bei der Nationalratswahl für den Vorsitz der Partei kandidieren. Details will er am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgeben.