Der PR-Berater Rudolf Fußi will nach dem bescheidenen Ergebnis der SPÖ bei der Nationalratswahl für den Vorsitz der Partei kandidieren. Details will er am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgeben. Diese sollte um 13 Uhr beginnen. Nun hat aber Bundespräsident Alexander van der Bellen angekündigt, um 13 Uhr über das weitere Vorgehen in Sachen Regierungsbildung zu berichten. Fußis Auftritt vor den Kameras wird deshalb ab 14.30 Uhr hier live übertragen.