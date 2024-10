„Meine Kunden haben heute schon eifrig drüber diskutiert“, schmunzelt Petra Egger, die in ihrem Hofladen im Zentrum von Fohnsdorf steht. Immerhin steht ein gebürtiger Fohnsdorfer an diesem Mittwoch im Zentrum der österreichischen Polit-Berichterstattung. Rudolf Fußi, von allen Rudi genannt, will SPÖ-Parteivorsitzender werden. So mancher Hofladen-Kunde wundert sich, weil Fußi schon bei mehreren Parteien angedockt hat. „Aber es war gut, dass er das in seiner Präsentation gleich selbst angesprochen hat, ebenso seine Homosexualität“, sagt die Hofladen-Chefin. Dass ein Fohnsdorfer in Wien derart mitmischt, findet sie gut, wenngleich sie glaubt, dass Rudi Fußi den SPÖ-Vorsitz „nicht derrennt“.