Bundespräsident Alexander Van der Bellen beendet am Dienstag seinen Gesprächsreigen mit den Spitzen der Parlamentsparteien nach der Nationalratswahl. Als letzte an der Reihe sind nach FPÖ, ÖVP und SPÖ nun die Vorsitzenden der kleineren Parteien: NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird am Vormittag in der Hofburg erwartet, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) folgt um 13.30 Uhr. Offen ist, wann sich Van der Bellen zum weiteren Vorgehen nach Abschluss der Gespräche äußern wird.

Live ab 10.20 Uhr

Treffen Nehammer mit Babler

Nach den bisher absolvierten Terminen mit FPÖ-Chef Herbert Kickl, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und SPÖ-Chef Andreas Babler gab es keine inhaltlichen Stellungnahmen in der Präsidentschaftskanzlei. Ob Van der Bellen nach den Gesprächen einen Regierungsauftrag erteilen wird, ist noch unklar. Unterdessen kommen Nehammer und Babler am Dienstag zu ersten informellen Gesprächen zusammen. Dabei handle es sich nicht um Sondierungsgespräche oder Koalitionsgespräche, wie in beiden Parteien im Vorfeld betont wurde.