Seit seiner Kür zum Parteivorsitzenden der SPÖ geht Andreas Babler gerne auf „Touren“. „Zurück zur Gerechtigkeit“ und „Andi on Tour“ hat der Sozialdemokrat bereits hinter sich. Im August veranstaltet Babler eine „Herz und Hirn“-Tour, ganz nach dem roten Wahlkampfmotto.

Volksnahe Inszenierung

Die SPÖ setzt auf eine volksnahe und bodenständige Inszenierung. „Ich möchte mich mit so vielen Menschen wie möglich austauschen, ihre Sorgen und Probleme hören und ihnen Lösungen für ihre Probleme anbieten“, sagt der Spitzenkandidat.

Babler will dabei Märkte, Sommerfeste, Kirchtage und Betriebe besuchen. Die Herzstücke der Tour sollen sogenannte „Andi Babler kommt zu euch“-Events sein. „Wir laden zu den Veranstaltungen ganz bewusst soziale Einrichtungen, Klein- und Mittelunternehmer*innen sowie Kultur- und Sportvereine ein und bitten sie, uns vorab ihre wichtigsten Fragen zu schicken. Damit setzen wir ein ganz klares Öffnungssignal gegenüber wichtigen zivilgesellschaftlichen Institutionen, die wir gleichzeitig mit ihren wichtigen Anliegen abholen und einbinden“, sagt Bablers Wahlkampfleiter und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim.

„Nichtwähler ansprechen“

Die SPÖ will Nichtwähler ansprechen und ihr Vertrauen gewinnen. Wenn sie die Nationalratswahl gewinnen will, muss sie jedenfalls noch einiges an Stimmen aufholen. In den meisten bundesweiten Umfragen liegt sie knapp hinter der ÖVP auf Platz Drei. Trotzdem stellt Babler den Anspruch auf den ersten Platz.