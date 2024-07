Die Dokumentationsstelle Politischer Islam verzeichnet eine immer größere Reichweite von salafistischen Predigern auf Sozialen Netzwerken. Ein Anprangern der Ungläubigen und direktes Ansprechen junger Muslime in Ballungszentren war gestern. Heute konzentrieren sich Salafisten auf ein Missionieren per lässigem Auftritt im Netz und die Ansprache junger Menschen in ihrer Identitätsfindungsphase. Diskriminierungserfahrungen werden instrumentalisiert. Wir gegen die anderen, lautet die Botschaft.