Am Yppenplatz in Wien-Ottakring sind am Sonntagabend zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Es dürfte bei der Auseinandersetzung zwischen den Kontrahenten zwar auch ein Messer im Spiel gewesen sein, die Wiener Berufsrettung sprach gegenüber der APA aber von zwei Personen mit Schussverletzungen. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung konnte eine Polizeisprecherin vorerst keine Angaben machen.

Die Männer wurden von der Wiener Berufsrettung an Ort und Stelle erstversorgt und dann ins Spital gebracht. Laut Polizei sind beide Männer schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, am Abend war weiterhin ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz.

Die Lokale am Yppenplatz waren wohl aufgrund des Finales der Fußball-EM am Abend sehr gut besucht. Die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern war trotz des großen Polizeiaufgebots ruhig. Die Sicht zum Tatort wurde von Polizeiautos verdeckt.