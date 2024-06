Über die Veröffentlichung von Chats wird in der heimischen Innenpolitik bekanntlich hitzig debattiert. Im Vorfeld der EU-Wahl am 9. Juni veröffentlicht die Kleine Zeitung nun ebenfalls Chats – jedoch mit Zustimmung der Betroffenen. Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im österreichischen Parlament vertretenen Parteien für die EU-Wahl am 9. Juni stellen sich im Emoji-Format „Ohne Worte“ einem über den Nachrichtendienst WhatsApp geführten Interview, in dem Buchstaben tabu sind. Geantwortet werden darf lediglich mit Emojis.

In den Tagen vor der EU-Wahl veröffentlichen wir die Chats in unregelmäßiger Reihenfolge, Grünen-Kandidatin Lena Schilling , Harald Vilimsky (FPÖ), Neos-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter und SPÖ-Kandidat Andreas Schieder haben sich bereits unserem Interview-Format gestellt, Reinhold Lopatka von der ÖVP schließt das Format heute ab.