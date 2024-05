Über die Veröffentlichung von Chats wird in der heimischen Innenpolitik bekanntlich hitzig debattiert. Im Vorfeld der EU-Wahl am 9. Juni veröffentlicht die Kleine Zeitung nun ebenfalls Chats – jedoch mit Zustimmung der Betroffenen. Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im österreichischen Parlament vertretenen Parteien für die EU-Wahl am 9. Juni stellen sich im Emoji-Format „Ohne Worte“ einem über den Nachrichtendienst WhatsApp geführten Interview, in dem Buchstaben tabu sind. Geantwortet werden darf lediglich mit Emojis.

In den Tagen vor der Wahl veröffentlichen wir die Chats in unregelmäßiger Reihenfolge. Den Anfang hat Grünen-Kandidatin Lena Schilling gemacht, nun ist FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky dran.