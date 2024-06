Wieder Wirbel im Zusammenhang mit einem Auftritt des blauen EU-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky im ORF: Vor wenigen Tagen hatte bei der Elefantenrunden mit den EU-Spitzenkandidaten auf ORF III der Moderator freiheitlichen Politikern wie Vilimsky vorgeworfen, wesentlich zur Stimmung beigetragen zu haben, die zum Attentat auf den slowakischen Premierminister Robert Fico geführt hatte. Nun ist es beim Straßenfest in Simmering, so die Lesart der Freiheitlichen zum nächsten Eklat gekommen.

Interview geriet außer Kontrolle

Dort soll ORF-Report-Redakteur Stefan Daubrawa nach Vilimskys Angaben der FPÖ und ihren Partnern pauschal Rechtsextremismus vorgeworfen haben. Auf Twitter ist eine Sequenz zu sehen, wo der blaue Spitzenpolitiker den ORF-Journalisten zur Rede stellt „Wer ist rechts? Sie sind der ORF, sie kommen und unterstellen mir rechtsextrem zu sein“, stellt Vilimsky den Reporter in dem Videoausschnitt zur Rede - und bricht darauf das Interview ab.

„Was in diesem ORF abgeht, ist nur mehr jenseitig“, empört sich der EU-Spitzenkandidat später in einer Aussendung. Hier werde übelste linke Propaganda betrieben, und die FPÖ pauschal verunglimpft. Das habe nichts mehr mit einer objektiven Berichterstattung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu. „Das muss und wird Thema im Stiftungsrat werden“, so Vilimsky, der von ORF-Generaldirektor Weißmann umfassende Konsequenzen für „die linken Aktivisten am Küniglberg“ einfordert.