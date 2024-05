Dienstagfrüh lud Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) eilig zu einer Pressekonferenz für den Nachmittag. Die Zeitung „Heute“ hatte mit „An Schulen in Wien explodiert die Gewalt“. getitelt, die „OE24“ berichtete von einem „Rekord an Straftaten in Schulen“. Polaschek sagte: „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache“. Der Anstieg seit 2021 sei „erschreckend“, man nehme diese Zahlen sehr ernst. „Wir haben ein Gewaltproblem an Österreichs Schulen.“ Doch stimmt das auch?

Ausgangspunkt der Aufregung war eine knappe Meldung der APA am Pfingstmontag, die auf eine parlamentarische Anfrage der FPÖ zu Kriminalität an Schulen Bezug nahm. Die FPÖ wollte vom Innenministerium wissen, wie viele Anzeigen es seit 2021 gab. Und tatsächlich: 2021 waren es 3363 Anzeigen, im Vorjahr dann 5984. In Wien haben sich die Zahlen mehr als verdoppelt. Das ist Fakt. Allerdings waren 2021 viele Schulen pandemiebedingt über Wochen geschlossen.

Anzeigenbereitschaft gestiegen

Betrachtet man die Zahlen vor Corona, bleibt von der mutmaßlich dramatischen Entwicklung nicht mehr viel übrig. Gemessen an der wachsenden Zahl der Schülerinnen und Schülern gab es im Vergleich zu 2019 sogar einen minimalen Rückgang, in der Steiermark sogar von 936 Anzeigen mit Örtlichkeit „Schule“ im Jahr 2021 auf 784 zwei Jahre später. Das könnte aber auch ein statistischer Ausreißer nach unten sein.

Laut Innenministerium erhöhte sich zuletzt auch die Anzeigenbereitschaft. Seit einigen Jahren besuchen Präventionsbeamte Schulen, um das Lehrpersonal, aber auch Schülerinnen und Eltern zu sensibilisieren, da Behörden oft erst nach Anzeigen aktiv werden können. Dadurch werde auch verstärkt Anzeige erstattet und die Zahlen steigen, indem das Dunkelfeld verkleinert werde, heißt es vom Innenministerium.

Dass Kriminalität an Schulen jedoch grundsätzlich ein Problem darstellt, ist unabhängig der Entwicklung, der Anzeigenbereitschaft und des „Corona-Lochs“ evident, wenn auch nicht überbordend. Auf 200 Schüler kommt in Österreich eine angezeigte Tat pro Jahr, bei Gewaltdelikten ist es eine auf 1000 Schüler. Mehr als die Hälfte aller Delikte sind vermögensbezogen (Diebstahl, Sachbeschädigung, etc.).

Wien mit den höchsten Zahlen

Wien ist das Bundesland mit den meisten Anzeigen – auch relativ. Pro Schüler gibt es doppelt so viele gemeldete Taten wie im Burgenland, dem „sichersten“ Bundesland. Kurioses Detail: Ausgerechnet die wohlhabenden Bezirke 1, 4 und 9 liegen klar vorne. Weil häufiger angezeigt wird?

Auf dem Pressetermin wiederholte Polaschek sein am Freitag präsentiertes Konzept, wonach jede Schule ab Herbst ein Kinderschutzkonzept samt Risikoanalyse wird umsetzen müssen: „Wir müssen konsequent sein“. Polaschek unterstützt auch die ÖVP-Forderung nach Herabsetzung der Strafmündigkeit.