Die entscheidenden Hinweise kamen von zwei befreundeten Nachrichtendiensten. Kurz darauf wurden zwei islamistische Tatverdächtige verhaftet, die einen Anschlag auf die Fans von Taylor Swift in Wien geplant haben sollen. Der Schock war so groß wie die Erleichterung, ein Loblied auf die internationale Zusammenarbeit der Nachrichtendienste wurde angestimmt.

Zu Jahresbeginn hatten die Berichte über Geheimdienste noch einen anderen Fokus: Groß war damals die Empörung, als die Details und das Ausmaß der mutmaßlichen Spionageaffäre rund um Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott bekannt wurden. Dieser soll im Rahmen eines Netzwerks rund um den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek für Russland spioniert haben. Natürlich reagierte die Politik mit der Forderung nach strengeren Gesetzen: Justizministerin Alma Zadić (Grüne) kündigte Anfang April eine Verschärfung des Spionage-Paragrafen an. Künftig solle Spionage von ausländischen Nachrichtendiensten hierzulande nicht nur strafbar sein, wenn sie sich gegen österreichische Interessen richtet, sondern auch, wenn andere Staaten oder internationale Organisationen ausgekundschaftet werden. Die ÖVP nickte zustimmend und will diesen Punkt auch bei der aktuellen Diskussion um das Mitlesen von Telegram, TikTok & Co berücksichtigt wissen.

Der Ankündigung dürfte trotzdem ein stilles Begräbnis beschieden sein. Auf die parlamentarische Anfrage der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper vom 20. Juni, wann denn mit einem Entwurf zu rechnen sei, antwortete Zadić höchst unkonkret: Man befindet sich im Austausch mit dem Außenministerium. Wenn, wird sich wohl erst die nächste Regierung darum kümmern.

Die große Neugier

Spionage ist ein kompliziertes Thema. So sehr wir uns über die Unterstützung befreundeter Staaten freuen, wenn es um die Verhinderung von Terrorismus geht, so groß ist die Empörung, wenn sich zeigt, dass wir auch selbst von eben diesen Freunden ausspioniert werden. Etwa im Frühjahr 2013, als der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden öffentlich macht, dass die USA und Großbritannien über die Telefon- und Internetverbindungen ihre europäischen Verbündeten im großen Stil überwachen. „Abhören von Freunden, das ist inakzeptabel, das geht gar nicht“, erklärte damals der deutsche Regierungssprecher.

Etliche EU-Staaten bestellten 2013 die Botschafter der USA ein. In Wien lud Amtsinhaber Michael Spindelegger (ÖVP) den Gesandten der westlichen Führungsmacht vor, um ihm „die Besorgnis der Österreicher“ angesichts der Vorwürfe mitzuteilen. Dessen Pressesprecher hieß übrigens Alexander Schallenberg, der sich heute als Außenminister mit Moskaus Spionen herumschlagen muss. Das EU-Parlament forderte damals sogar, letztlich erfolglos, den Stopp der Datenlieferungen an die USA, auf die Washington seit den Terroranschlägen von 9/11 pocht, um potenziellen Attentätern auf die Spur zu kommen.

Eine Villa in Wien-Währing

Diese Empörung verwundert die Experten: Geheimdienste aller Nationen würden stets nicht nur die Feinde des eigenen Landes, sondern auch die eigenen Freunde überwachen, erklärt der Grazer Historiker und Geheimdienstexperte Siegfried Beer. Die Zahl der US-Geheimdienstmitarbeiter in Wien schätzte er damals auf rund 80. Der US-Nachrichtendienst NSA nutzte lange eine Villa im noblen Bezirk Währing als Operationsbasis.

Macht es aber einen Unterschied, ob man von befreundeten oder feindlichen Staaten ausspioniert wird? „Nicht wirklich“, findet der Geheimdienstexperte Thomas Riegler vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies in Graz. Geheimdienste seien immer den Interessen der eigenen Regierung verpflichtet: Wo immer sich geheime Informationen beschaffen lassen, werde dies auch geschehen. Ob Freund oder Feind, ist dennoch wichtig: Befreundete Staaten haben kein Interesse, einen Verbündeten zu erschüttern oder zu unterwandern, feindliche Staaten zielen genau darauf ab – „das kann bis zum Regimewechsel gehen“, sagt Riegler.

Moskau will Europa destabilisieren

Russland zielt spätestens seit der Krim-Annexion 2014 auf eine Destabilisierung der europäischen Demokratien. „Moskau befindet sich in einem hybriden Krieg mit dem Westen, ohne diesen Krieg jemals erklärt zu haben“, so Riegler. Von daher sei das „etwas völlig anderes als die herkömmliche Spionage unter Freunden“. Trotzdem müsse diese gegenüber den Verbündeten kritisch angesprochen werden. Zumal es stets um den Austausch relevanter Informationen geht: „Man muss immer zuerst Geben, um Nehmen zu können.“ Diese Kooperation ist meistens vertraglich geregelt und erfolge in bestimmten Gremien, etwa dem Berner Club, einem Zusammenschluss der westlichen Geheimdienste.

Österreich liefert vor allem Informationen aus Südosteuropa

Welche Informationen späht Österreich aus, um sie mit den Freunden zu teilen? „Wir sammeln verdeckte Informationen wie jeder andere Staat auch, etwa über die diversen Botschaften im Ausland“, so der Geheimdienstexperte. Gerade das Heeres-Nachrichtenamt (HNaA) im Verteidigungsministerium, das für die Auslandsaufklärung zuständig ist, habe Expertise am Westbalkan, die Österreich weitergebe. Und auch die tadschikische Zelle des IS-Terrornetzwerks habe man gut im Blick.

Mit Blick auf diesen Austausch sieht Riegler wenig Spielraum, die Verschärfung des Spionage-Paragrafen umzusetzen: „Das lässt sich gegen Verbündete nicht durchsetzen, einfach weil Wien als wichtige diplomatische Drehscheibe fungiert.“ Wie sollte Österreich auch gegen die USA strafrechtlich vorgehen, wenn man selbst auf deren Informationen etwa beim Schutz vor terroristischen Anschlägen angewiesen ist? Ohne die Messenger-Überwachung durch diese Freunde hätte Österreich, das ist der Stand der aktuellen Ermittlungen, von den Terrorplänen nicht im Vorhinein erfahren.