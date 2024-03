Das zweite Jahr in Serie hat der ÖGB an Mitgliedern zugelegt. Laut der am Montag veröffentlichten Jahresstatistik waren Ende 2023 1,212.990 Personen im Gewerkschaftsbund organisiert. Das ist ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber 2022 und der höchste Wert seit 2019. Alle Teilorganisationen bis auf die Postgewerkschaft verzeichneten einen Zuwachs.

Besonders stark fiel er bei der größten Einzelgewerkschaft aus, jener der Privatangestellten. Sie hatte Ende des Vorjahres knapp 291.000 Mitglieder, was einem Plus von drei Prozent entspricht. Auf Platz zwei folgt die Beamtengewerkschaft GÖD mit gut 261.000 vor der aus den Metallern hervorgegangenen Produktionsgewerkschaft Pro-Ge mit über 230.000 Mitgliedern.

Mit Abstand kleinste der sieben Gewerkschaften ist jene der Postbediensteten mit mehr als 40.300 Personen. Hier lag das Minus bei 1,5 Prozent. Alle anderen Teilorganisationen konnten im Ausmaß zwischen 0,2 (Bau-Holz) und 1,1 Prozent (younion) zulegen.

Lange Phase des Mitgliederschwunds könnte votbei sein

Wie schon im Vorjahr gab es einen neuen Rekord beim Anteil der weiblichen Mitglieder. Dieser liegt nun bei 37,5 Prozent nach 37,1 Prozent 2022. Während es im öffentlichen Bereich - also bei GÖD und younion - sogar mehr weibliche als männliche Gewerkschaftsmitglieder gibt, ist der Anteil bei den arbeiter-dominierten Teilorganisationen sehr gering. Nur 3,7 Prozent der Bau-Holz- und 15,1 Prozent der Pro-Ge-Mitglieder sind Frauen.

Insgesamt scheint der Gewerkschaftsbund in den vergangenen Jahren den Turnaround geschafft zu haben. Von 1984 bis inklusive 2015 hatte man in jedem Jahr Mitglieder verloren. Es ging in diesem Zeitraum von 1,67 Millionen auf 1,19 Millionen bergab. Anders ausgedrückt hatte man innerhalb von gut 30 Jahren fast eine halbe Million Mitglieder eingebüßt. Seit 2016 geht es nun einmal bergauf, einmal bergab, aber ohne größeren Sprünge. 2023 lag man wieder etwa beim Wert von 2010. Die höchste Zahl wurde übrigens im Jahr 1981 verzeichnet. Da waren 1,67 Millionen Menschen Gewerkschaftsmitglieder.