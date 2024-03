Aufregung gibt es nach einer FPÖ-Kundgebung am Donnerstag in Wien-Favoriten, bei der es zu einem Übergriff von Teilnehmern gegenüber einem Team des TV-Senders Puls24 gekommen ist. ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos zeigten sich alarmiert, die FPÖ wiederum macht den Kameramann verantwortlich, der sich aggressiv verhalten habe und sich Demoteilnehmern „bis auf wenige Zentimeter genähert“ habe.

Die Kundgebung widmete sich ausgerechnet dem Thema Jugendgewalt. Auf dem Video, das Puls24 geteilt hat, ist zu sehen, wie eine Reporterin junge Teilnehmer interviewen wollte, diese aber die Kamera wegstießen. Andere Teilnehmer mischten sich ein und drängten die Reporter ab. Dabei soll es sich zumindest teilweise um Mitglieder der rechtsextremen Identitären handeln, gibt der Sender an. Auf Rückfrage der Kleinen Zeitung wird dies jedoch nicht belegt.

Danach sind FPÖ-Mitarbeiter zu sehen, die den Tumult aufzulösen versuchen und den aufgeregten Teilnehmern erklären, dass es sich um eine öffentliche Veranstaltung handle, auf der das Filmen erlaubt sei. Dass die Organisatoren um Beruhigung der Situation bemüht waren, wurde auch von Puls24 berichtet.

Die FPÖ hatte ihrerseits einen kurzen Video-Ausschnitt veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie der Kameramann sehr nahe an einen Teilnehmer herangeht. Zur Kleinen Zeitung wollte der Sender keine Stellungnahme abgeben, gegenüber dem Ö1-„Mittagsjournal“ erklärte Puls24, dass es eine zeitliche Distanz zwischen den beiden Ereignissen gegeben habe und das Team jedenfalls an seiner Arbeit gehindert worden sei.

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker übte massive Kritik an der seiner Meinung nach unter Parteichef Herbert Kickl „immer radikaler“ werdenden FPÖ. Dass nun auch ein Kamerateam „physisch attackiert wurde“, zeige, wo die Reise mit den Freiheitlichen hingehe: „In Richtung Putin und Russland, in Richtung eines autoritären Staates, da wollen wir nicht hin.“ Es sei mittlerweile das zweite Mal, dass ein Medienvertreter physisch angegriffen werde, so Stocker: „Wehret den Anfängen.“

SPÖ-Chef Andreas Babler schloss sich in einer Pressekonferenz der Kritik an. Es gehe in eine Richtung, die ihn mit Sorge erfülle, wenn unabhängige Medien bei Ausübung ihrer Tätigkeit angegriffen würden. Der SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl Andreas Schieder verwies darauf, dass jüngst in Brüssel aus der rechtsextremen Szene kommende Vertreter einen Presse-Termin massiv gestört hätten.

Daran erinnerten auch die Grünen, die zu einer eigens einberufenen Pressekonferenz geladen hatten. „Wir sind wirklich so weit, dass man in Österreich eine aufs Maul bekommt, wenn man von einer FPÖ-Veranstaltung berichtet“, sagte Parteimanagerin Olga Voglauer: „Das ist der Weg, den Herbert Kickl eingeschlagen hat.“ Die Gewalt in der Sprache Kickls und der FPÖ führe am Schluss zu Gewalt in Taten. Dies sei auch kein Einzelfall, „das hat System“. Voglauer erinnerte nicht nur an den Vorfall im EU-Parlament, aber auch daran, dass etwa ORF-Satiriker Peter Klien bei einer FPÖ-Veranstaltung in den Schwitzkasten genommen worden war.