Mehr als 15.000 Betretungsverbote in Österreich 2023

Zahlen steigen seit 2020 stetig an. Die meisten Wegweisungen gibt es in Wien mit 2,2 je 1.000 Einwohnern, in Kärnten sind es 1,6, in der Steiermark 1,4 je 1.000 Einwohner.