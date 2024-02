Es war eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert. Jetzt war es so weit. Innerhalb weniger Tage wurden in Österreich fünf Frauen und ein Mädchen getötet. Am Freitag wurden eine 13-Jährige und ihre Mutter (51) in Wien tot aufgefunden, tatverdächtig ist der 53-jährige Vater und Ehemann. Am selben Abend starben drei Frauen nach einer Messerattacke in einem asiatischen Massagesalon. Der mutmaßliche Täter: ein 27-jähriger Asylwerber aus Afghanistan. Gestern erschoss ein 93-jähriger Niederösterreicher seine 84-jährige Ehefrau.