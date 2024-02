Fünf Frauenmorde an nur einem Tag. Der vergangene Freitag ist ein dunkler Tag in Österreichs jüngerer Geschichte. Auch international rückt die Alpenrepublik mit den vielen Frauenmorden wieder in den Mittelpunkt. Gleich mehrere internationale Medien haben berichtet. Eine Auswahl.

Deutschland

Die deutsche „Bild“-Zeitung hat die tragischen Vorfälle in insgesamt vier Beichten dokumentiert. „4 Frauen und ein Kind (13) ermordet“, titelte die Boulevard-Zeitung und schrieb von einem „Schockzustand“, in dem sich die Bundeshauptstadt nun befindet. Die „Tagesschau“ thematisierte in ihrem Bericht die politischen Folgen der Morde und zitierte des österreichischen Frauenrings, der von einem „schwarzen Freitag“, sprach und eine, „Krisensitzung“ der Regierung forderte.

USA

Doch nicht nur im Nachbarland fand der Frauenmord medialen Widerhall. Auch in den USA wurden die grauenhaften Taten thematisiert. Die „Washington Post“ berichtete vorrangig über den Dreifachmord im Wiener Bordell, bei dem ein Afghane als mutmaßlicher Täter ausgeforscht wurde.

Vereinigte Arabische Emirate

Auch in der arabischen Zeitung „Gulf Today“ wurden die Morde vermeldet. Im Fokus des Berichts, der alle Morde behandelte, war die Tötung der 13-Jährigen. Das Blatt übernahm dabei die Meldung der französischen Nachrichtenagentur „Agence France-Presse“, die auch berichtete, dass zwischen 2010 und 2020 insgesamt 319 Frauen in Österreich ermordet wurden. Bebildert hat „Gulf Today“ den traurigen Fall mit einem Bild von Hallstatt, das man mit der Hauptstadt Wien verwechselte.

Großbritannien

In Großbritannien berichteten sowohl „The Guardian“, die „BBC“ als auch der „The Idependet“ über die Morde. Beim Verbrechen im Bordall präzisiert der „Independent“, dass die Brigittenau zu den „ärmsten Bezirken in Wien“ gehöre. Auch der tatverdächtige Asylwerber fand eine Erwähnung im Bericht.