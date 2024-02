Kerzen und Blumen liegen vor der polizeilich versiegelten Eingangstür. In einem Erotikstudio in Wien-Brigittenau hat sich am Freitag eine schreckliche Tat zugetragen, von einem regelrechten Blutbad ist die Rede. Drei Frauen wurden getötet, sie wiesen massive Schnitt- und Stichverletzungen auf. Bei den Opfern soll es sich höchstwahrscheinlich um chinesische Staatsbürgerinnen handeln, die Obduktionen werden am Sonntag durchgeführt. Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger mittlerweile bestätigte, ist der Tatverdächtige „grundsätzlich geständig“. Es handelt sich um einen 27-jährigen Afghanen. Er wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen.