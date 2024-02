Fünf Frauen wurden allein am Freitag in Wien von Männern getötet. Die genauen Motive sind noch nicht bekannt – die Erfahrung lehrt, sie werden erschütternd banal sein: Eifersucht, oder vielleicht gekränkte Ehre. Es war ein schwarzer Tag, nicht nur für die Frauen, sondern für uns alle. Wie lange beklagen wir schon den sinnlosen, gewaltsamen Tod von Frauen in Österreich? Wie oft werden wir es noch tun müssen? Kann es wirklich sein, dass wir als Gesellschaft keinen Konsens über Lösungen finden?