Im September war die Insolvenz von Ibiza-Detektiv Julian Hessenthaler bekannt geworden, nun wurde von den Gläubigern ein Zahlungsplan angenommen. „Die Gläubiger erhalten zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen eine Quote von 10 Prozent, zahlbar in 6 halbjährlichen Raten“, schreibt der Alpenländische Kreditorenverband in einer Presseaussendung. Gezahlt werden sollen die Raten zwischen Juni 2024 und Dezember 2026.

Hessenthaler wurde als Macher des „Ibiza-Videos“ bekannt, das 2017 zum Ende der damaligen ÖVP-FPÖ-Koalition führte. In den darauf folgenden Gerichtsverfahren seien für Hessenthaler erhebliche Kosten entstanden, die er aufgrund eines Haftaufenthalts nicht mehr bedienen konnte, hatte der Detektiv im Herbst gegenüber dem Kreditorenverband angegeben.