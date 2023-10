Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat angesichts der erhöhten Terrorgefahr wieder für eine Ausweitung der Befugnisse für den Sicherheitsapparat geworben. In der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag sprach er sich dafür aus, die Observierung von Messengerdiensten zu ermöglichen. Österreich sei das einzige Land in der EU, wo man nicht einmal überwachen dürfe, ob zwei Personen eine WhatsApp-Nachricht ausgetauscht haben, unabhängig von den Inhalten.

Der Innenminister veranschaulichte das Problem anhand eines Beispiels. Wenn zwei Attentäter miteinander via Telefon oder SMS kommunizierten, könne die Polizei das nach entsprechenden Genehmigungen überwachen. Steigen die beiden jedoch auf WhatsApp oder Telegram um, fällt diese Möglichkeit weg: „Dann sind wir auf diesem Auge völlig blind.“ Manchmal habe er den Eindruck, dass das Schützen von Daten wichtiger sei als das Schützen von Menschen.

Wieder abgelehnt wurde von Karner eine Regierung unter FPÖ-Obmann Herbert Kickl: „Mit manchen Menschen kann man nicht zusammenarbeiten.“ Manche würden die Aussagen des Freiheitlichen-Chefs mit jenen eines Hasspredigers vergleichen: „Der Mann ist ein Sicherheitsrisiko.“

Kogler für „kreative Koalitionen“

Auch Vizekanzler Werner Kogler hat in einem Interview mit der Austria Presse Agentur auf Kickl Bezug genommen. Wichtig sei, dass alle im Parlament vertretenen Parteien – „diese blauen Rabauken abgezogen“ – eine gemeinsame Gesprächsbasis beibehielten. Darauf aufbauend und unter Voraussetzung der Kompromissbereitschaft gelte das Prinzip, „dass da immer wieder kreative Koalitionen entstehen können“, sagte Kogler.

Klar sei: „Wir wählen den Nationalrat, und es ist keine Volkskanzlerwahl, verdammt noch mal.“ Erst danach gehe es an die Regierungsbildung. Und glaube man den Umfragen, dann seien 70 oder wenigstens 65 Prozent der Wähler gegen Kickl an deren Spitze. Politik und Medien riet Kogler, sich nicht dem „feuerwerksartigen Geplärre“ der Freiheitlichen unterzuordnen und nicht „irgendwelchen Leuchtraketen hinterherzuhoppeln“.