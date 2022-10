Freitag Siegesfeier in Moskau, Samstag Rückzug aus Lyman in der Ostukraine. Schon einen Tag nach den völkerrechtswidrigen Annexionen hat Moskau eine strategisch wichtige Stadt schon wieder verloren.

In Moskau wächst die Wut darüber. Militärisch ist es eine empfindliche Niederlage, die Putin hier einstecken muss. Aber auch politisch hat diese Spuren hinterlassen. Der Rückzug hat zu lauter öffentlicher Kritik an der russischen Militärführung geführt. Diese Schuldzuweisungen sind nach Einschätzung des Institute for the Study of War Beleg für die zunehmenden Spannungen innerhalb der russischen Streitkräfte und ihrer Führung. Putin habe deswegen direkt den Befehl für den Abzug der Truppen gegeben. Ein äußerst ungewöhnlicher Schritt.