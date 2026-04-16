Eine ukrainische Armee-Einheit hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 100 Angriffe mit Kampfrobotern gegen russische Ziele an der Front ausgeführt. „Insgesamt hat es mehr als 100 solche Einsätze gegeben“, hieß es am Mittwoch aus der ukrainischen NC-13-Einheit, die Teil der dritten ukrainischen Angriffsbrigade ist.

„Diese Einsätze umfassen das Ausschalten von feindlichen Soldaten sowie die Zerstörung von Schutzräumen, Kommandoposten und anderer feindlicher Infrastruktur“, hieß es weiter. „Das sind nicht mehr isolierte Vorfälle, sondern systematische Kampfeinsätze.“

„Boden-Robotik-Kamikaze-Systeme“

Zum Einsatz kämen „Boden-Robotik-Kamikaze-Systeme“ und „mit Kampfmodulen ausgestattete Boden-Robotik-Systeme“. Roboter-Kampfsysteme könnten Infanterie-Einsätze ersetzen und damit ukrainische Verluste vermeiden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte kürzlich gesagt, die Ukraine habe mit Kampfrobotern und Drohnen eine russische Stellung erobert. Die dritte ukrainische Angriffsbrigade erklärte am Mittwoch, dieser erste Einsatz dieser Art habe im Sommer 2025 stattgefunden.

Damals hätten vier ferngesteuerte Fahrzeuge mit jeweils 30 Kilogramm Sprengstoff eine russische Frontstellung angegriffen, nachdem Soldaten der ukrainischen Infanterie die Stellung zwei Mal erfolglos angegriffen hätten. Die russischen Soldaten hätten sich schließlich ergeben. „Das war der erste Roboterangriff auf feindliche Positionen der Welt, mit dem ohne Einsatz der Infanterie Gefangene gemacht wurden“, erklärte die Brigade.