Eigentlich hatte Jorge Mario Bergoglio gar nicht vorgehabt, zum Konklave zu reisen. Der Erzbischof von Buenos Aires scheute lange Flüge und das Getriebe in Rom. Dort war gerade Benedikt XVI. zurückgetreten. Dass die Suche nach einem Nachfolger ihn selbst betreffen könnte, zog der 76-jährige nicht in Erwägung, erzählen Freunde. Man habe ihn drängen müssen, an der wichtigen Weichenstellung überhaupt teilzunehmen.