Konfliktscheu ist ihre Sache nicht: Am Mittwoch hat Letitia James Anklage wegen Betrugs erhoben – und zwar gegen Ex-Präsident Donald Trump, sein Unternehmen und seine Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka. Die Angeklagten sollen ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um einfacher an Kredite zu kommen oder um weniger Steuern zu zahlen. "Mein ganzes Leben lang hab ich es mit den Mächtigen aufgenommen", sagte sie einst.



Das gilt offenbar auch jetzt. Mehr als drei Jahre lang hat James als Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York die zivilrechtlichen Ermittlungen gegen Trumps Firmenimperium geleitet. Ihre Schlüsse daraus: Es lägen mehr als 200 Fehlbewertungen vor. James fordert für Trump und seine Kinder eine Strafe von 250 Millionen Dollar und ein Verbot von Immobiliengeschäften im Staat New York für fünf Jahre. Trump steht derzeit wegen zahlreicher anderer Ermittlungen unter Druck.