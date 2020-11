Facebook

Obama bei Lanz © ZDF und Bent Liebscher

Die Veröffentlichung seiner Memoiren hat der ehemalige US-Präsident Barack Obama in die Zeit nach der Wahl gelegt. Was ihn genau dazu bewegt hat, lässt er offen. Sicher aber ist, dass er damit seinem Nachfolger einen Teil der Aufmerksamkeit nimmt, wenn er öffentlich mit allen Mitteln um seinen Verbleibt im Amt kämpft. Donald Trump, der die Wahl gegen Obamas Vize Joe Biden verloren hat, will den Sieg des Demokraten nicht anerkennen, spricht von Wahlbetrug und bemüht alle rechtlichen Mittel. Das hat den deutschen Moderator Markus Lanz dann auch bewegt, genau dazu einige Fragen zu stellen, obwohl eigentlich Obamas Buch im Mittelpunkt des bislang einzigen Interviews mit einem deutschsprachigen Medium stehen sollte. Lanz hatte das Gespräch in einer Suite des Washingtoner Hotels "the Atlantic" vor wenigen Tagen für seine Talkshow am Donnerstagabend aufgezeichnet.