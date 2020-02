Der Vorwahlkampf der US-Demokraten kommt langsam in Fahrt. Auch in New Hampshire liegen Bernie Sanders und Pete Buttigieg voran. Eine Begleitung der Wahlnacht im Nordosten Amerikas.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernie Sanders feiert in New Hampshire © (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Pete Buttigieg spricht noch, als das erste Institut seine Träume durchkreuzt. Den ganzen Abend hatte der ehemalige Bürgermeister von South Bend in den Auszählungen der Vorwahl der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur nur knapp hinter Senator Bernie Sanders gelegen. Zeitweise trennte die beiden nur noch ein Prozentpunkt. Doch gegen 23 Uhr in New Hampshire sehen die Rechenmodelle der Fernsehsender für den jungen Bewerber um das höchste Amt im Staat keine Chance mehr. Das steht der 38-Jährige gerade auf einer Bühne in der Sporthalle des Commuity Colleges von Nashua und spricht zu rund 1200 begeisterten Anhängern.