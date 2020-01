"Green Deal"Wie lässt sich das Billionenversprechen finanzieren?

Facebook

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen © (c) APA/AFP/FREDERICK FLORIN (FREDERICK FLORIN)

Als Ursula von der Leyen am 1. Dezember ihr Amt als EU-Kommissionspräsidentin antrat, lag eines ihrer Kern- und Großprojekte schnell auf dem Tisch: Der "Green Deal" – so etwas wie der klimafreundliche Umbau der europäischen Wirtschaft bis zum Stichjahr 2050.



Ein Spagat, der noch keinem Staat der Erde überzeugend gelang: Binnen 30 Jahren sollen alle Treibhausgase gespeichert, ausgeglichen oder vermieden werden. Gleichzeitig soll die angepeilte Investition von 1000 Milliarden Euro – eine grüne Billion also, wenn man so will – ein historischer Weg zu "gerechtem Wandel" in Europa sein. Heute stimmen die EU-Abgeordneten in Straßburg über eine Entschließung zum "Green Deal" ab.



Gestern rührte von der Leyen noch die Werbetrommel: Die Investitionen aus dem mehrjährigen EU-Budget seien "zum großen Vorteil der Mitgliedsstaaten auf diesem Kontinent". Die Kosten für Nicht-Handeln, und für einen fortschreitenden Klimawandel seien "so viel höher", die Folgen seien "so viel schwerer", dass "kluge Investitionen" geleistet werden sollten. "Wir brauchen Klima-Cash gegen den Klima-Crash", sagte Budgetkommissar Johannes Hahn.