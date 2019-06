Reportage: Noch ehe seine dreitägige Visite in Großbritannien am Montag mit einer Aufwartung bei der Queen so richtig anlief, hatte Donald Trump das halbe Land gegen sich aufgebracht.

U.S. President Trump´s State Visit To UK - Day One © (c) UK Press via Getty Images (Mark Cuthbert)

Eines konnte Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt Donald Trump versichern, als der am Flughafen Stansted Airport mit Gattin Melania die Gangway herunterspaziert kam. Sein Land, so Hunt, werde für den US-Präsidenten „eine großartige Show“ in Szene setzen – „weil Amerika unser engster Verbündeter ist“. Trump klopfte dem Minister auf die Schulter. Die „große Show“ war genau das, was er sich von diesem Besuch versprochen hatte. Deshalb waren außer Melania sämtliche vier erwachsene Trump-Sprösslinge angereist.