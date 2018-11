Spitzenkandidat für EU-Wahl EVP-Kongress in Helsinki beginnt

Die Europäische Volkspartei (EVP) kommt am Mittwoch in Helsinki zu einem zweitägigen Kongress zusammen, bei dem sie ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Mai bestimmen will. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nutzt den Aufenthalt in der finnischen Hauptstadt aber auch dazu, um seinen liberalen Amtskollegen Juha Sipilä zu treffen.