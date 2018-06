Facebook

Donald Trump und Kim Jong-un besiegeln Nordkoreas Atom-Abrüstung: Unterschrift mit goldenen Kugelschreibern © APA/AFP/SAUL LOEB

"To jaw-jaw is always better than to war-war,“ soll der britische Staatsmann Winston Churchill einst gemahnt haben. Frei übersetzt bedeutet das, man solle lieber palavern als Krieg führen. In diesem Sinne ist der Gipfel zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und Nordkoreas Staatsoberhaupt Kim Jong-Un - das erste Treffen zwischen amerikanischen und nordkoreanischen Staatschefs überhaupt - am 12. Juni in Singapur als Erfolg zu werten.