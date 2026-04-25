Trotz der Verlängerung der Feuerpause sind bei israelischen Angriffen im Libanon am Freitag nach libanesischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, sie habe sechs Hisbollah-Kämpfer bei einem Feuergefecht im südlibanesischen Dorf Bint Jbeil getötet.

Israels Armee ergänzte am Samstag in der Früh, sie habe in der Nacht im Südlibanon mehrere einsatzbereite Raketenabschussrampen der Hisbollah-Miliz angegriffen. Diese hätten eine Bedrohung für israelische Zivilisten und Soldaten dargestellt. „Die Luftangriffe des israelischen Feindes auf den Südlibanon heute, am 24. April, führten zum Märtyrertod von sechs Bürgern und zur Verwundung von zwei weiteren“, erklärte das libanesische Ministerium in einer Stellungnahme. Den Angaben zufolge wurden zwei der Menschen in Wadi al-Hujair getötet, zwei weitere in Tulin und je einer in Srifa und Jater - alle Orte liegen im Südlibanon.

Seit Beginn des Krieges im Libanon am 2. März sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 2.491 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf die Islamische Republik begonnen. Anfang März nahm die Hisbollah infolge der Tötung des obersten iranischen Führers Ali Khamenei Israel unter Beschuss. Daraufhin flog Israel massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.

UNO-Soldat gestorben

Die UNO-Friedenstruppe im Libanon (UNIFIL) gab indes am Freitag bekannt, dass ein indonesischer Blauhelmsoldat im Krankenhaus Verletzungen erlegen sei, welche er am 29. März bei einem Angriff erlitten hatte. Ende März hatte UNIFIL erklärt, dass bei einem Angriff ein Blauhelmsoldat getötet und ein weiterer verletzt worden seien. Eine vorläufige UNO-Untersuchung ergab, dass der Soldat durch eine israelische Panzergranate getötet wurde. Auch rund 160 Soldaten des österreichischen Bundesheeres sind seit 2011 bei der UNIFIL im Einsatz.

Trump sieht „sehr gute Chancen“ für Friedensabkommen

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag eine Verlängerung der Waffenruhe für den Libanon um drei Wochen bekanntgegeben – sie wäre eigentlich am Sonntag ausgelaufen. Während dieser Zeit sollen Israel und die libanesische Regierung einen dauerhaften Friedensvertrag aushandeln.

Trump kündigte dazu ein Dreiertreffen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu „in den kommenden Wochen“ in Washington an. Er sehe „sehr gute Chancen“ für ein Friedensabkommen noch in diesem Jahr, sagte Trump.

Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz setzten ihre gegenseitigen Angriffe am Freitag jedoch fort. Die Hisbollah feuerte Raketen auf den Norden Israels ab und rief die Regierung in Beirut auf, sich aus den Verhandlungen mit Israel über eine dauerhafte Friedenslösung zurückzuziehen. Netanyahu warf der Miliz vor, den Friedensprozess zu „sabotieren“.