Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat erstmals eine Behandlung wegen eines bösartigen Prostatatumors bekanntgegeben. „Ich habe mich einer gezielten Behandlung unterzogen, die das Problem beseitigt hat, ohne Spuren zu hinterlassen“, teilte der 76-Jährige am Freitag auf X mit. Er sei gesund, sagte Netanyahu weiter.

Der israelische Regierungschef war Ende 2024 bereits wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung operiert worden. Bei einer Nachuntersuchung sei der Tumor in einem sehr frühen Stadium entdeckt worden. Wann und wie genau er deshalb behandelt wurde, ließ er offen. Netanyahu veröffentlichte nun auch einen Gesundheitsbericht. Er habe diese Bekanntmachung verzögert, um zu verhindern, dass Irans Führung Propaganda verbreite. Während des Iran-Kriegs hatte es Gerüchte in den sozialen Medien gegeben, dass Netanyahu längst tot sei. Im In- und Ausland gibt es auch immer wieder Spekulationen über seinen Gesundheitszustand.

Mehrere Krankenhausaufenthalte

Der israelische Ministerpräsident wurde in der Vergangenheit öfter wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus behandelt. 2024 wurde er auch wegen eines Bruchs operiert. Im Sommer 2023 war ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. Im vergangenen Jahr hatte Netanyahu eine Darmentzündung, die er allerdings zu Hause auskurieren konnte.