Am Ende musste die Ukraine doch nicht warten, bis Wahlsieger Péter Magyar in Budapest angelobt wird. Die Regierung des scheidenden ungarischen Premierministers Viktor Orbán gab am Mittwoch in Brüssel ihren monatelangen Widerstand auf, legt kein anderes EU-Land bis Donnerstagnachmittag Widerspruch ein, könnte eine erste Tranche des 90-Milliarden-Euro-Kredits, den die Mitgliedstaaten Kiew bereits im vergangenen Jahr zugesichert hatten, wohl noch vor dem Sommer ausbezahlt werden.

Am Dienstag hatte Ungarns bisherige Argumentationslinie Löcher bekommen, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Abschluss der Reparaturarbeiten an der Ende Jänner durch russische Angriffe beschädigten Druschba-Pipeline verkündet hatte. Orbán hatte der Ukraine wiederholt vorgeworfen, die Arbeiten an der Leitung, durch die Ungarn und die Slowakei Öl aus Russland bezogen haben, absichtlich zu verzögern. Die Blockade der 90 Milliarden Euro für die Ukraine wollte der ungarische Noch-Premier daher erst aufgeben, wenn wieder russisches Öl durch die Druschba-Pipeline Richtung Ungarn fließt. In vielen EU-Staaten wurde jedoch gemutmaßt, dass es Orbán weniger um die Leitung an sich ging, als um Schützenhilfe für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Schon im Dezember wurde Ungarn, Tschechien und der Slowakei eine Ausnahmeregelung zugestanden, die drei Länder müssen nicht für den Ukraine-Kredit haften.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) begrüßte am Mittwoch nach dem Ministerrat die Zustimmung zur Auszahlung des 90-Milliarden-Kredits der EU für die Ukraine ausdrücklich. Dies sei eine sehr gute Nachricht, stehe Österreich doch unverändert „fest“ an der Seite der Ukraine.

„Die Blockade-Dynamik wurde durchbrochen“

Von den neuen EU-Finanzhilfen in Höhe von 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen. Die Hälfte des Geldes soll bereits in diesem Jahr fließen – weitere 45 Milliarden könnten dann im kommenden Jahr folgen. Das Finanzierungskonzept sieht vor, das Geld für das Darlehen zu günstigen Konditionen am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Ukraine soll das Geld dann nur zurückzahlen müssen, wenn Russland nach einem Ende seines Angriffskriegs Entschädigungszahlungen für die entstandenen Schäden leistet. Eine Verständigung der EU-Staats- und Regierungschefs sieht weiter vor, in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung heranzuziehen, falls Moskau für die Kriegsschäden in der Ukraine nicht aufkommt.

„Für die Ukraine ist das ohne Zweifel ein Meilenstein“, sagt Oleksandr Kraiev von der in Kiew beheimateten Denkfabrik „Ukrainian Prism“ zur Kleinen Zeitung. „Durch die Freigabe wurde die Blockade-Dynamik der Staaten, die die Ukraine nicht unterstützen, gebrochen.“ Aus Kraievs Sicht ist die ökonomische Dimension allerdings ähnlich groß wie die politische. „Derzeit sehen wir, dass abseits der EU die Zahl der Partner, die bereit sind, substanzielle Finanzhilfe für die Ukraine zu leisten, zurückgeht“, sagt der Experte. Die ukrainische Wirtschaft stehe allerdings vor einem schwierigen Reform- und Transformationsprozess, der ohne die Unterstützung von außen nicht zu meistern ist.

Einem Bericht des „Kyiv Independent“ zufolge fehlt der Ukraine aber trotz des EU-Kredits ein Milliardenbetrag für die eigene Verteidigung. Mit dem Darlehen könne zwar der Haushalt für 2026 vollständig finanziert werden, die bestehende Finanzierungslücke im Verteidigungsbereich aber nicht geschlossen werden. Diese beläuft sich laut einer Präsentation der EU-Kommission, die der Nachrichtenplattform vorliegt, im aktuellen Jahr auf 19,6 Milliarden Euro.