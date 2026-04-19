Vom Einpeitscher der MAGA-Anhänger für Donald Trump zum obersten Kritiker des Präsidenten. Wer ist Tucker Carlson, dessen Gegenwind Trump politisch durchaus gefährlich werden kann?

Trump „ein Sklave Israels“

Zuletzt nannte der erfolgreiche Meinungsmacher und Podcaster den Präsidenten einen „Sklaven Israels“. Trump sei ein Blasphemiker, der die MAGA-Bewegung verraten habe. Er rief die Armee-Generäle dazu auf, dem Präsidenten den Befehl zu verweigern, falls der anordne, massenweise iranische Zivilisten zu töten. Den Krieg gegen den Iran nennt er „Trumps größter Fehler“. Der diene nicht US-Interessen. Und: Israel stecke nicht nur dahinter, sondern auch hinter der anhaltenden Kampagne gegen Papst Leo XIV.

Eines ist klar: Carlson provoziert und er polarisiert. Als er den erklärten Neonazi Nick Fuentes in seine Sendung einlud, warf ihm Ted Cruz, der ultrarechte Senator von Texas, vor, ein Antisemit zu sein.

Das streitet er ab. Andere werfen ihm vor, zu sehr mit Putin zu kuscheln, weil er nach einer Moskaureise Russland in höchsten Tönen lobte und den ukrainischen Premier Wolodymyr Selenskyj einen Betrüger und „verschwitzte Ratte“ nannte. Aber Carlson findet Resonanz. Sein Podcast, den er nach seinem Rauswurf bei Fox News gegründet hat, hat mehr Zuschauer als seine vorherige TV-Sendung.

An Carlsons Seite stehen zudem rechte Meinungsmacher wie die frühere Fox-News-Reporterin Megyn Kelly, der Verschwörungstheoretiker Alex Jones und Candace Owens, die Ex-Pressesprecherin von Turning Point USA, dem der ermordete Influencer Charlie Kirk vorstand. Zuletzt lief Joe Rogan zu den Trump-Kritikern über: mit 15 Millionen Hörern einer der reichweitenstärksten Podcaster.

Der in San Francisco geborene Carlson wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf. Seine Mutter war Künstlerin, sein Vater Journalist bei der antikommunistischen Voice of America. Nachdem Carlson sich nach einer mäßig erfolgreichen Reise durch verschiedene Colleges bei der CIA beworben hatte und abgelehnt wurde, riet ihm der Vater, Journalist zu werden.

Tucker Carlson mit Donald Trump und Marjorie Taylor © IMAGO

Carlson fing ursprünglich beim Weekly Standard an, schrieb aber auch für die liberale New Republic, das New York Times Magazine und Esquire. Bekannt aber wurde der Mann, der gerne Fliegen trug, mit dem CNN-Format Crossfire, eine Art journalistisches Wrestling, wo er mit dem konservativen Journalisten Robert Novak gegen die beiden Liberalen James Carville und Paul Begala heftige Wortgefechte führte.

Nachdem Carlson auf Crossfire mit Jon Stewart zusammenrasselte, dem König der Late-Night-Comedy, stellte CNN die Sendung ein. Nun probierte Carlson allerlei aus; er arbeitete für das betuliche öffentlich-rechtlichen PBS, das linke MSNBC, und machte bei der Reality TV-Show „Dancing with the Stars“ mit. Hauptsache Fernsehen.

Tucker Carlson, als er 2024 Wladimir Putin interviewte © IMAGO

Danach gründete er das ultrarechte Internetmagazin Daily Caller zusammen mit Neil Patel, einen Adlatus von Bush-Vize Dick Cheney. Dort kämpften die beiden gegen linke Medienmacher und lieferten den Republikanern Munition gegen Barack Obama. Zwei Jahre später, 2012, begann der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere: Fox News.

Bei dem Murdoch-Sender arbeitete er sich zur Abendsendung „Tucker Carlson Tonight“ hoch, die fast drei Millionen Zuschauer hatte, mehr als CNN. Damals war er Trumps bester Freund, dem er stets eine Bühne bot, insbesondere für dessen Anti-Immigrations-Agenda, die Carlson teilte. Er teilte auch gegen die Black-Lives-Matter-Bewegung aus. Während Anzeigenkunden anfingen, die Sendung zu boykottieren, stiegen die Zuschauerzahlen auf insgesamt über fünf Millionen.

Rauswurf im Jahr 2023

Am 24. April 2023 wurde Carlson jedoch gefeuert. Tonschnipsel mit rassistischen und frauenfeindlichen Beleidigungen waren aufgetaucht, auch über leitende Fox-Mitarbeiterinnen. Die Murdochs hatten das Gefühl, Carlson nehme sich zu wichtig und sei unkontrollierbar, ein Saboteur in den eigenen Reihen gar, schrieb damals der Journalist Brian Stelter. Zuletzt war Fox zudem wegen Carlson in einen Gerichtsstreit mit dem Wahlmaschinenhersteller Dominion verwickelt.

Der Sender hatte Dominion vorgeworfen, Wahlergebnisse zu Ungunsten von Trump gefälscht zu haben. Carlson vertraute einem offenen Mikro an, er wisse, dass das nicht stimme. Das kostete Fox 787,5 Millionen Dollar. Bei der Gelegenheit sagte er auch, er hasse Trump, er sei dumm und ungehobelt. Erholt hat sich die Beziehung der beiden davon nicht mehr. Jetzt geht es darum: Wer kann mehr MAGAs hinter sich bringen.