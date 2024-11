Eine Karte der US-Bundesstaaten mit Grönland zeigt der republikanische Kongressabgeordnete Mike Collins via X. „Project 2029“ will suggerieren, dass die arktische Insel nach den nächsten US-Präsidentschaftswahlen Teil der USA sein werde – sie ist in Republikaner-Rot gehalten. Dieses Zukunftsszenario, kurz nach dem Wahlsieg Donald Trumps veröffentlicht, erscheint absurd, wurde jedoch millionenfach angeklickt. Trump-Anhänger Peter Thiel, der zusammen mit Elon Musk den Online-Bezahldienst PayPal gegründet hat, verkündete, dass er bei einem Geheimtreffen mit Grönlands Regierung verhandelt habe.