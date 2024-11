Natürlich, behält man den de facto seit 2020 anhaltenden Trump’schen Wahlkampf in Erinnerung, hält sich das Erstaunen am Ende in relativ engen Grenzen. Trotzdem muss man einige Personalentscheidungen des ehemaligen und bald erneuten US-Präsidenten zweimal lesen, um sie zu fassen: Für nicht wenige ist es ein Gruselkabinett., das der 78-jährige Republikaner da aufstellt. Eine Parade der Wirrnis, eine bizarre Legion aus Loyalisten.