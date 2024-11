Robert Habeck ist zurück. Erstmal auf X. Twitter hieß das Forum noch vor sechs Jahren, als der Grünen-Politiker nach einem verpatzten Tweet über den Zustand der Demokratie im Osten und heftigen Reaktionen die Plattform überstürzt verließ. Nun meldet sich Habeck mit einem Video auf X und sagt: „Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Wenn Sie wollen auch als Kanzler.“ Es ist offiziell: Robert Habeck, 55, führt die Grünen in die Neuwahl. Und das als Kanzlerkandidat.

Das Video kam vom Küchentisch. Eine Art Dialog-Angebot an alle. Aber auch Teil eines grünen Selbstverhandlungsprozesses. Denn überraschend kam die Ankündigung nicht. Schon im Spätsommer hatte sich Habeck mit Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock in einem Selfie gezeigt. Natürlich in den sozialen Medien, dem neuen Standard der politischen Kommunikation. Zwischen beiden Politikern stand’s nicht immer zum Besten. Baerbock hatte Habeck vor drei Jahren die Kanzlerkandidatur weggeschnappt. Der hatte seine Verletzungen danach offengelegt. „Der Tag war ein bittersüßer“, gestand er später der „Zeit“.

Andere Lage als vor drei Jahren

Drei Jahre später ist Habeck am Zug. Endlich. Aber die Lage ist eine völlig andere. Die Ampel ist vorzeitig zerbrochen, die deutsche Autoindustrie fährt bei der E-Mobilität hinterher und die Grünen pendeln in Umfragen noch bei etwas über zehn Prozent. Ein weiter Weg zur Macht. Der Kandidat sagt dazu im Deutschlandfunk-Interview: „Natürlich kenne ich die Umfragen, ich weiß, dass Vertrauen kaputtgegangen ist.“

Auch Zutrauen in die Grünen und ihr Spitzenpersonal. Am Freitag begann der Parteitag der Grünen. Eine neue Doppelspitze wird gewählt. Franziska Brantner, 45, grün-schwarze Pragmatikerin aus Baden, ehemalige Europaabgeordnete mit Auslandsaufenthalten in Paris, Washington und Tel Aviv und derzeit Staatssekretärin in Habecks Klima- und Wirtschaftsministerium. Eine Reala. Doch um die Partei nicht ganz Habecks pragmatischem Kurs zu überlassen, werden starke Kräfte vom linken Flügel in Führungspositionen installiert. Ko-Parteichef Felix Banaszak, 35, etwa oder Andreas Audretsch, 40, der den kommenden Wahlkampf managen soll. Vor dem Parteitag in Wiesbaden machte nicht nur die linke Grüne Jugend mobil. Die entscheidende Mehrheitsfrage dieser Kampagne lautet daher zunächst: Findet Habeck das Vertrauen einer Partei, deren Basis sich zunehmend links positioniert?

Der „Heiz-Hammer“ („Bild“) bleibt kleben

„Die Neuaufstellung der Partei ist eine Konsequenz aus schlechten Wahlergebnissen, die natürlich auch mit dem Regierungshandeln zu tun haben“, sagt Habeck. Das klingt sehr nach Habeck. Und sehr pragmatisch. Die Wahrheit ist: Die Ampel ist gescheitert. Und auch die Grünen wurden dafür bei den Wahlen im Osten abgestraft. Denn auch die Grünen zeigten nicht die beste Leistung. Nur noch so zur Erinnerung: Heizungsgesetz, die Klima-Vorgaben für Hausbesitzer. Eine Regelung, gegen die das Boulevardblatt „Bild“ mobilisierte und die letztlich das Image der ganzen Ampel prägte. Da nützt es wenig, dass mittlerweile selbst manche in der FDP gestehen, die Endversion des Gesetzes sei gar nicht so schlecht geraten. Der „Heiz-Hammer“ („Bild“) bleibt kleben. An der Ampel. An den Grünen. Und an Habeck.

Der Kandidat versucht es mit einem neuen Stil. Im Video trägt er Freundschaftsbändchen wie Taylor Swift. Dazu den Aufdruck „Kanzler Era“. Und er versucht es mit alten Methoden. Seiner Rhetorik. Habeck, promovierter Philosoph, setzt weiter auf die Kraft des Arguments. Mit der Schuldfrage für das Ampel-Aus möchte er sich dieser Tage gar nicht mehr lange aufhalten. „Ich halte jetzt wenig davon, dass wir uns gegenseitig unsere Wunden zeigen“, sagt Habeck. Ihm geht’s darum, wie künftige Mehrheiten ihre Kompromisse verteidigen. „Wir müssen nicht nur die Inhalte der Politik zur Wahl stellen, sondern auch fragen, wie wir mit dem Parlament umgehen wollen“, heißt das im Habeck-Sound.

Fehlende Mehrheitsperspektiven

Manchen klingt das zu pastoral. Andere sehen darin einen wohltuend anderen Ton in der Politik. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sagt dazu mit Blick auf Habecks - durchaus erfolgreiche – Arbeit als Schriftsteller nur: „Kinderbuchautor“. Klingt immer noch besser als Oberlehrer. Doch gibt’s ein echtes Problem: CSU-Chef Markus Söder will kategorisch nicht mit den Grünen. So ist Habeck als Kandidat zwar endlich am Ziel. Aber zur Verwirklichung seiner Träume fehlen Mehrheitsperspektiven.

Habeck aber bleibt dabei: Grün ist das neue Wachstumsprogramm. Er predigt grüne Zuversicht in grauen Tagen. Und er setzt auf von Merz verprellte Merkel-Wähler. Ende vergangenen Monats tritt er als Klima- und Wirtschaftsminister im „Futurium“ auf, einem Zukunftsmuseum im Regierungsviertel, der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) lädt zum Klimakongress. Gewaltige Summen von 1,4 Billionen Euro bis 2030 für den Klimaumbau im Land werden genannt. Natürlich wird auch über die hohen Strompreise geklagt. Wer aber erwartet hat, der Grünen-Minister wird hier von den Bossen zerlegt, sieht sich getäuscht. „Mut für die Priorisierung und konsequente Umsetzung“, fordert der scheidende BDI-Chef Siegfried Russwurm. Es ist auch diese fast intime Nähe Habecks zur Wirtschaft, die die FDP zur wirtschaftsliberalen Orthodoxie trieb. Es ist aber eben auch diese Nähe zur Wirtschaft, die die Parteilinke der Grünen stutzig macht. So ist Robert Habeck ein grüner Hoffnungsträger. Er kämpft. Gegen die Umfragewerte. Und Vorbehalte – auch in den eigenen Reihen.