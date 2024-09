Deutschlands Kanzler verfolgte die Wahl in der Heimat aus der Distanz. Olaf Scholz weilt in New York. Es geht um die Welt von morgen: UN-Zukunftsgipfel. US-Präsident Joe Biden skizziert vor dem UN-Plenum sein außenpolitisches Vermächtnis. Von Volodymyr Selenskyj wird eine neue Friedensinitiative erwartet. Mittendrin: Scholz. Auch er braucht Erfolge. Nicht nur in der Friedensdiplomatie im Osten.