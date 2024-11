Der Weg zu den 270 Wahlleuten für Kamala Harris zur US-Präsidentschaft wird immer steiler, wenn auch noch nicht unbegehbar. Das Pendel schlägt immer mehr in Richtung von Donald Trump aus. Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten hat Stand 5.00 Uhr früh die besten Chancen, auch der 47. Präsident zu werden.

Trump vor Start-Ziel-Sieg

Noch können die Demokraten hoffen. Die entscheidenden Swing States sind noch nicht ausgezählt und Harris Bausteine zur „blue wall“ - einer Ansammlung an Staaten im Nordosten, die ihr den Sieg meißeln könnte, sind noch im Spiel. Trumps scheinbar großer Vorsprung trügt, die früh ausgezählten Staaten waren erwartbare Siege für den Republikaner.

Und doch zeigt sich: Trump schneidet in nahezu allen Staaten und Countys besser ab, als erwartet. Harris hingegen kann bisher nicht die Ergebnisse, die Joe Biden 2020 eingefahren hat, halten. Zieht sich dieser Trend auch in den Swing States - die vor vier Jahren denkbar knapp an die Demokraten fielen - durch, wird Trump einen Start-Ziel-Sieg einfahren.

Eine frühe, wenn auch erwartbare Erkenntnis: Florida - wo neben der Präsidentschaftswahl auch ein Referendum für eine liberalere Abtreibungspolitik gescheitert ist - ist mittlerweile für die Republikaner und Trump gesetzt. Das einstige Zünglein an der Waage der Wahl von 2000 wird zur roten Bank. Auch hier hatte es Trump geschafft, stark zuzulegen. 2020 gewann er hier noch mit vier Prozent Vorsprung, vier Jahre später dürften es rund 14 sein. Ein Trend, der Harris bestenfalls schwitzen lässt.