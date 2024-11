Was Melania Trump wirklich von ihrem Mann hält, weiß wohl nur sie selbst. Doch dass die Beziehung alles andere als harmonisch ist, dafür gibt es viele Anzeichen. Von einer weggeschlagenen Hand bei einem öffentlichen Auftritt bis hin zu offenen Widersprüchen zur Politik von Donald Trump. Zuletzt hat die sonst so wortkarge Slowenin für eine weitere Überraschung im ohnehin bereits ereignisreichen Wahlkampf gesorgt. Die ehemalige First Lady hat sich klar zum Recht auf Abtreibung bekannt.